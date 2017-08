Ces astéroïdes sont aussi vieux que le système solaire

Le système solaire trouve son origine durant la naissance du soleil, il y a maintenant près de 4,4 milliards d’années. Depuis, il a évolué à la suite de nombreux évènements qui incluent parfois des chocs entre de grands corps célestes. Il en résulte des débris dont certains constituent la ceinture d’astéroïdes actuellement connue. Les astronautes les classent en famille en considérant l’élément le plus ancien qui les a créés. À ce jour, l’âge de ces groupes d’astéroïdes n’a jamais dépassé les 3 milliards d’années.

Mais, une étude initiée par les astronomes Marco Delbo du CNRS et Kevin J. Walsh du Southwest Research institute a permis de révéler l’existence d‘une famille d’astéroïde ayant à peu près le même âge que le système solaire. Elle a été repérée à l’intérieur de la ceinture principale située entre Mars et Jupiter. Actuellement, elle est formée par près de 100 astéroïdes dont le plus grand se nomme 282 Clorinde. Selon les chercheurs, le groupe d’astéroïdes est né de l’impact subit par un corps céleste de 35 à 100 kilomètres de diamètre. À cette époque, la ceinture d’astéroïdes serait suffisamment massive et active pour qu’un tel choc survienne.