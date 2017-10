Des astronautes jouent au hand spinner en apesanteur

Les astronautes de la Station spatiale internationale (ISS) se sont essayés au hand spinner. Que donne la fameuse petite toupie dans l'espace ? Réponse en vidéo.



Les astronautes Mark Vande Hei, Joseph Acaba, Randolph James Brasnik et Paolo Nespoli se sont procuré un hand spinner et l'ont testé à bord de la Station spatiale internationale. « Un hand spinner dans l'espace ! Combien de temps tourne-t-il ? Je ne suis pas sûr, mais c'est une excellente façon d'expérimenter les lois du mouvement de Newton » a tweeté l'Américain Randy Bresnik.



Dans la vidéo ci-dessous, libéré de toute contrainte de friction (ou presque), le hand spinner tourne à toute allure et ne semble plus vouloir s'arrêter. De quoi faire rêver tous les adeptes (et ils sont encore nombreux) du petit gadget qui a connu il y a quelques mois un véritable engouement dans les cours de récré et ailleurs.



Un hand spinner dans l'espace, ça donne ça !