Un astronome amateur découvre une étoile naine brune

Un astronome amateur a découvert l’existence d’une étoile naine brune dans le système solaire. Trois autres amateurs avaient également noté la présence de ce qui n’est ni une étoile ni une planète. Il a quelques mois, la NASA lançait le projet Backyard Worlds : Planet 9 qui permet à des milliers de personnes de scruter les données prises par plusieurs télescopes. Ce projet a à la base le but de trouver de nouveaux mondes dont la fameuse planète 9.

Il y a trois mois, c’est Rosa Castro qui a découvert cette « étoile ratée » alors qu’elle était en train de scruter les données Backyards Worlds sur son ordinateur. Elle a alors relevé la présence d’une tache brune dont la luminosité est très faible. Trois autres amateurs avaient également noté cette étrange présence également.

La naine brune se trouve à 110 années-lumière du soleil. La NASA pense qu’il doit exister des « étoiles ratées » encore plus proches. Jusqu’à présent, plus 117 étoiles naines brunes ont été identifiées et aucune trace de la fameuse planète 9.



