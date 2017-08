Asus lance son casque de réalité mixte pour 449 euros

Asus a profité d’une conférence de presse lors de l’IFA 2017 pour présenter officiellement son nouveau casque de réalité mixte. Développé en collaboration avec Microsoft, le casque Windows Mixed Reality mélange la réalité virtuelle et la réalité augmentée.



Le nouveau casque d’Asus est équipé de deux caméras frontales permettant un tracking de 6 degrés ce qui permet d’éviter les capteurs externes. Le Windows Mixed Reality affiche une résolution pouvant aller jusqu’à la 3K et un taux de rafraichissement de 90 Hz. Il permet un champ de vision de 95 degrés et propose un certain confort d’utilisation puisqu’il ne pèse que 400 grammes.



Asus annonce que son casque sera disponible pour 449 euros. Il n’est pas encore très clair si le casque sera vendu en bundle avec les deux contrôleurs.

