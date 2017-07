Asus : un Vivobook S pour concurrencer le Macbook ?

Asus entend concurrencer le MacBook Air avec son nouvel ordinateur portable milieu de gamme, Vivobook S510. Le design des deux appareils présente quelques similitudes, mais les configurations ne sont pas les mêmes.

Le Vivobook S510 affiche sur un écran Full HD (1920 x 1280 pixels) de 15 pouces, disposant d’un traitement antireflet. Tournant sous Windows 10 Home, il est équipé d’un processeur Intel Core i7-7500U ou i7-7200U selon les modèles. Si la mémoire vive est de 8 Go, le disque dur a une capacité de plus de 1 TB. En plus d’Intel HD 620, le Vivobook dispose d’une carte graphique dédiée NVIDIA Pascal GeForce 940MX associée à la technologie Optimus. Cette dernière permet de basculer entre les deux solutions afin d’optimiser la consommation énergétique.

Pour la connectique, on retrouve un port USB-C, USB 2.0, USB Type-A, HDMI ainsi qu’une prise casque. L’ensemble pèse moins de deux kilogrammes et se prête assez bien au transport. Le Vivobook S510 est disponible sur la boutique en ligne d’Asus à un tarif qui va de 616 € à 699 € selon les configurations. On le retrouve également sur ABT, B & H, Computer Upgrade King et Newegg.

