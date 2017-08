Asus : la nouvelle gamme ZenFone 4 dévoilée avant l'heure

Asus n’est pas supposé lancer son nouveau smartphone ZenFone 4 avant la fin du mois. Pourtant, le constructeur vient de révéler sa gamme de nouveaux smartphones par erreur. Le ZenFone 4, ZenFone 4 Max et le ZenFone 4 Max Plus sont en effet apparus sur la boutique en ligne de la compagnie. Si les smartphones ont depuis été retirés du site web, ils sont restés suffisamment de temps pour qu’on puisse connaître leurs spécificités.



Le ZenFone 4 sera équipé d’une puce Qualcomm Snapdragon 630, 4 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. Une autre version équipée d’une puce Qualcomm Snapdragon 660 serait prévue mais aucun détail n’a encore été donné. Il possède également un écran HD Super AMOLED de 5,5 pouces. En ce qui concerne la photo, le terminal est doté d’un double capteur photo arrière de 12 mégapixels + 8 mégapixels et d’un capteur photo frontal de 8 mégapixels.



Les deux autres modèles, plus accessibles, sont plus ou moins équivalents. Le ZenFone 4 Max possède un écran HD de 5,2 pouces, un processeur Snapdragon 425 et une batterie de 4 100 mAh. En comparaison, le ZenFone 4 Max Plus est équipé d’un écran HD de 5,5 pouces, d’une puce Snapdragon 430 et d’une batterie de 5 000 mAh. Les deux smartphones possèdent 3 Go de RAM et 32 Go de stockage interne.



Le ZenFone 4 sera vendu à 499,99 euros en blanc et noir. Les ZenFone 4 Max et ZenFone 4 Max Plus seront vendus aux prix respectifs de 229,99 euros et 249,99 euros. Ils seront tous les deux disponibles en noir, doré et rose.