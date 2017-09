[Promo] L'Asus Zenbook Flip UX360UAK-DQ417T à 1099 €

Si vous êtes à la recherche d'un ultrabook transformable en tablette, Darty propose l'Asus Zenbook Flip (le modèle UX360UAK-DQ417T) à 1099 €. En bonus, si vous êtes étudiant, le pack Office 365 Personnel ne vous coûte que 1 € jusqu'au 1er octobre.



Malgré un poids et un format très contenus, avec seulement 1,27 kg pour 1,36 cm d'épaisseur, cet ultraportable Asus intègre un écran de 13,3 pouces. Ce dernier est intéressant à plus titre. Tout d'abord, il a une définition très élevée (3 200 x 1 800 pixels). Ensuite, il est tactile. Enfin, il peut pivoter sur 360 degrés. Tout cela permet au PC portable de se transformer en véritable tablette en quelques secondes. A l'instar des Lenovo Yoga, l'écran peut être orienté de plusieurs façon, en fonction de l'application que vous utilisez.



>>> Comparatifs et tests des meilleurs PC portables 2017 par marque



La configuration est dotée de composants solides, comme un processeur Intel Core i5 à basse consommation électrique (7200U). Il est complété par 8 Go de mémoire vive et par un SSD de 256 Go, qui est la gage que Windows et les applications vont démarrer et s'exécuter très rapidement. Seule la puce graphique Intel HD 620 limite le champ d'action de la machine aux applications bureautiques et multimédia (oubliez les jeux de dernière génération).



Pour le reste, le Zenbook Flip est muni d'une Webcam HD et d'un clavier rétro éclairé. Parmi les connecteurs, on trouve une sortie vidéo HDMI et trois ports USB : deux de type 3.0 et un de type C 3.1.







Les marchands proposent une multitude de bonnes affaires, mais ce sont nos dénicheurs de bons plans habituels qui font le tri et qui les sélectionnent pour vous. Ces bons plans partenaires seront toujours signalés. Voici notre bon plan partenaire du jour.