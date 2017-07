Asus commercialise son Zenbook 3 Deluxe à un prix de luxe

Asus vient de lancer en France son ordinateur portable, ZenBook 3 Deluxe. Il s'agit du PC portable le plus haut de gamme de la marque et d'une amélioration notable de l’ultrabook ZenBook 3 annoncé l’an dernier. Le changement se situe surtout au niveau de la connectique puisque cette nouvelle version de 12,9 mm d’épaisseur dispose de deux ports Thunederbolt USB-C, d’un port PCLe et d’une prise USB 3.1.

> > > Lire aussi [Soldes] Le HP Pavilion x360 à 500 €

L’Asus ZenBook 3 Deluxe reprend globalement le même design que la version classique. Cependant, le constructeur propose un écran LED de 14 pouces, affichant à 1920 x 1080 pixels, en réduisant les bords. Il offre également une palette de couleurs plus riches puisque l’ultrabook est disponible en une version bleu et or ou en gris et or. Embarquant Windows 10 Pro, l’Asus ZenBook 3 Deluxe repose sur un processeur Core i7 de septième génération. La mémoire vive peut atteindre 16 Go tandis que le disque dur stocke jusqu’à 512 Go de données en SSD.

Par défaut, la machine s’appuie sur le GPU intégré Intel Graphics 620. Mais les utilisateurs peuvent recourir à d’autres cartes graphiques et apprécier les jeux en VR grâce au Dock ROG XG Station 2. Côté son ce sont des enceintes certifiées Harman Kardon qui équipent le Zenbook 3 Deluxe. L’Asus ZenBook 3 Deluxe est proposé à partir de 1799 €. A ce tarif, le constructeur s'est permis d'ajouter dans la boite de son ultrabook, un dongle pour étoffer la connectique de son ordinateur. Celui-ci ajoute un port USB, un USB-C et un dernier HDMI à l'ensemble.



>>> Lire aussi : comment choisir son ordinateur portable : notre guide marque par marque