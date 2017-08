Asus fait accidentellement fuiter quatre nouveaux smartphones

Pire qu'une fuite, c'est une véritable erreur qui a permis de découvrir cette semaine les prochains smartphones d'Asus. Le constructeur taïwanais a en effet dévoilé, par erreur, sur son site français quatre nouveaux smartphones avec leurs caractéristiques techniques. Il s'agit des ZenFone 4, le ZenFone 4 Selfie, le ZenFone 4 Selfie Pro et le ZenFone 4 Max dont voici les principales caractéristiques :

ZenFone 4



Ecran : 5,5 pouces Full HD AMOLED

Processeur : Snapdragon 630

Stockage : 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage max

Batterie : 3300 mah

Capteur photo arrière : double capteur 12 mégapixels et 8 mégapixels

Capteur photo avant : 8 mégapixels

Couleurs : Noir ou blanc

Prix : 499 euros

ZenFone 4 Selfie

Ecran : 5,5 pouces 1280 x 720 pixels

Processeur : Snapdragon 430

Stockage : 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage max

Batterie : 3000 mah

Capteur photo arrière : 16 mégapixels

Capteur photo avant : double capteur 20 mégapixels et 8 mégapixels avec flash

Prix : 299,99 euros

ZenFone 4 Selfie Pro

Ecran : 5,5 pouces Full HD AMOLED

Processeur : Snapdragon 625

Stockage : 4 Go de RAM et 64 Go de capacité de stockage max

Batterie : 3300 mah

Capteur photo arrière : 16 mégapixels

Capteur photo avant : double capteur 24 mégapixels et 5 mégapixels

Prix : 399,99 euros

ZenFone 4 Max

Ecran : 5,2 pouces 1280 x 720 pixels

Stockage : 3 Go de RAM et 32 Go de capacité de stockage max

Batterie : 4100 mah

Capteur photo arrière : double capteur 13 mégapixels et 5 mégapixels

Capteur photo avant : 8 mégapixels

Prix : 229,99 euros

Si on compare les spécificités de chacun de ces quatre smartphones, il est possible de croire que le choix se fera en fonction des besoins en termes de photos et vidéos, si les utilisateurs préfèrent les selfies avec un double capteur ou celui-ci plutôt pour la caméra arrière du téléphone.

