Asus présentera ses nouveaux Zenfone 4 le 17 août

La nouvelle génération de Zenfone ne sera pas présentée à l’IFA 2017, mais un peu en amont de ce selon de rentrée, lors d’un évènement qui se tiendra le 17 août aux Philippines.

Asus y dévoilera ses nouveaux Zenfone 4. Peu d’informations figurent sur l’invitation, si ce n’est une mention #welovephoto (#nousaimonslaphoto), dans sa partie basse. De quoi laisser à penser qu’Asus a mis l’accent sur ce point en particulier.



Selon les rumeurs, la gamme Zenfone 4 se composerait d’au moins trois smartphones. Le haut de gamme serait tenu par le Zenfone 4 Pro, un appareil architecturé autour d’une dalle de 5,7 pouces affichant une définition de 2560 x 1440 pixels. En son sein on trouverait une configuration classique pour un fer de lance, soit un processeur Snapdragon 835 couplé à 6 Go de mémoire vive. Il serait aussi équipé d’un double capteur photo ainsi que d’une batterie de 4000 mAh.



Beaucoup plus modeste, le Zenfone 4 Max se contenterait d’un Snapdragon 430 et de 4 Go de RAM, une configuration bien légère que viendrait appuyer une large batterie de 5000 mAh. Large de 5,5 pouces, son écran afficherait en Full HD. Côté photo, on parle d’un simple capteur de 13 mégapixels.



L’ensemble de la gamme devrait être disponible en septembre.

