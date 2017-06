Asus ZenFone Zoom S : capturez l'instant grâce à l'autofocus [sponso]

Asus nous a confié un ZenFone Zoom S afin de mettre à l’épreuve ses capacités en matière de photo. Le résultat est bluffant et, en suivant quelques règles, à la portée de tous.

Lorsqu’il se présente une scène intéressante, on ne dispose parfois que de quelques secondes pour déclencher…en priant pour que les paramètres de prise de vue soient adaptés à la situation. Bien sûr, lorsqu’on sort pour une ballade photo, il convient de rester attentif à l’environnement, afin de ne rater aucune opportunité de réaliser un cliché sympa, voire de saisir « l’instant décisif ».



Mais parfois, la situation évolue si vite qu’il faut réagir dans l’instant. Cette photo, prise à Paris sur les bords de Seine, illustre ce cas de figure. Nous avions remarqué cette jeune cycliste, mais n’y avions guère prêté attention, car son attitude n’avait rien d’originale…jusqu’à ce qu’elle lâche le guidon du vélo pour manger sa viennoiserie. Nous n’avons eu que trois secondes pour cadrer, et déclencher. Bien que prise en mode automatique, la photo est conforme à nos attentes.



La cycliste est parfaitement nette, et l’arrière-plan exposé comme il faut. Techniquement, deux caractéristiques propres au ZenFone Zoom S ont contribué à la réussite du cliché. D’abord, son objectif à très grande ouverture (f/1.7) a permis de capturer toute la luminosité nécessaire à l’exposition correcte de la scène, alors que la vitesse s’élevait à 1/1600è de seconde. Ensuite, l’autofocus Dual Pixel à détection de phase, que l’on retrouve sur certains reflex, s’est révélé suffisamment rapide pour assurer la mise au point correcte sur le sujet en mouvement.