Asus ZenFone Zoom S : cadrage, suivez le guide ! [sponso]

Asus nous a confié un ZenFone Zoom S afin de mettre à l’épreuve ses capacités en matière de photo. Le résultat est bluffant et, en suivant quelques règles, à la portée de tous.



Connaissez-vous la règle des tiers ? Communément appliquée par les photographes, quels que soient leurs domaines d’expression, elle apporte une aide précieuse à la composition, et permet en général d’obtenir une image équilibrée. Pour la mettre en pratique, c’est simple, il suffit de diviser mentalement l’image en trois dans le sens horizontal et vertical.

Vous pouvez aussi afficher ce quadrillage en surimpression de l’écran, via les paramètres de l’appareil. On obtient ainsi quatre lignes de tiers, et quatre points forts situés à l’intersection de ces dernières. Le regard se porte naturellement vers ces zones de l’image, voire s’y repose après avoir parcouru le reste de la composition. Prenez par exemple un joli coucher de soleil en bord de mer. Vous voulez immortaliser la scène, d’accord, mais qu’est-ce qui vous pousse à le faire ? Est-ce la richesse des tonalités du ciel crépusculaire, ou les subtils dégradés rougeâtres qui s’étendent sur l’océan ?

Dans le premier cas, vous placerez le ciel sur la ligne de tiers inférieure, ainsi, il occupera la majorité de la composition. Dans l’autre, c’est l’horizon que vous alignerez sur la ligne supérieure. Et si un bateau, une pêcherie, un ponton apparaissent dans la scène, et constituent le sujet principal, vous prendrez soin de les placer sur un point fort, à un croisement de lignes, pour souligner leur importance. Il s’agit là d’une règle, mais en aucun cas d’une obligation.

Dans certaines situations, la contourner, voire l’aménager se révèle préférable. C’est le cas pour cette photo du pont. Nous l’avons photographié sous tous les angles, pour au final, choisir ce cliché. En nous plaçant sous l’ouvrage, pile au centre de l’arche, nous soulignons la symétrie des lignes qui partent des bords supérieurs de l’image pour converger vers le centre, et non vers un point fort.

Notez quand même que le sommet de la pile du pont, et la berge en arrière-plan, sont placés sur la ligne de tiers inférieure, car nous souhaitions donner plus d’importance aux poutrelles métalliques. À propos, l’appareil photo a automatiquement activé le mode HDR après avoir détecté l’important contraste entre les zones claires et sombres de l’image. Résultat, on distingue la moindre planche du tablier, tout en conservant du détail dans le ciel. L’image se prêtait bien à un traitement noir et blanc, que nous avons appliqué via le logiciel de retouche intégré à l’Asus ZenFone Zoom S.