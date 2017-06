Asus ZenFone Zoom S : profitez des outils de retouche [sponso]

Asus nous a confié un ZenFone Zoom S afin de mettre à l’épreuve ses capacités en matière de photo. Le résultat est bluffant et, en suivant quelques règles, à la portée de tous.

Nous l’avons dit, une photo tout juste prise nécessite presque toujours un minimum de retouche. Tous les photographes, y compris les plus célèbres, appliquent un traitement à leurs clichés afin qu’ils correspondent au plus près à ce qu’ils ont vu, ou ressenti, au moment de déclencher. Il peut s’agir d’un simple rééquilibrage de la luminosité ou du contraste. Ou bien d’un recadrage léger, pour supprimer un élément parasite situé en bordure de l’image.

Mais il est possible de pousser bien plus loin la retouche, afin d’obtenir le résultat escompté : exagérer la saturation ou au contraire passer l’image en noir et blanc ; pousser une dominante colorimétrique (bleu, rouge, jaune) ou ajouter du vignettage pour obscurcir les coins de la photo… il n’y a guère de limite à ce qu’on peut expérimenter. Toutes ces retouches peuvent bien entendu s’effectuer directement via les outils intégrés à l’Asus ZenFone Zoom S.

De nombreux filtres sont par ailleurs disponibles, qui permettent de complètement modifier l’aspect d’un cliché. Ce détail d’une station de métro de style Guimard (prise à l’aide du zoom optique 2.3X) avec l’immeuble haussmannien en arrière-plan se prêtait bien à l’ajout d’un filtre sépia, mais nous aurions aussi pu opter pour un traitement en noir et blanc. Les effets peuvent être cumulés, et leur intensité est réglable.

Et bien sûr, les nouveaux clichés sont sauvegardés à part, pour ne pas altérer la photo originale. Heureusement d’ailleurs car rien ne dit que le rendu qui vous plait aujourd’hui vous conviendra demain.