Asus ZenFone Zoom S : une ouverture record pour capturer un maximum de lumière [sponso]

Asus nous a confié un ZenFone Zoom S afin de mettre à l’épreuve ses capacités en matière de photo. Le résultat est bluffant et, en suivant quelques règles, à la portée de tous.

Tous les appareils photo numériques souffrent du même problème. En mode Auto, lorsque la lumière vient à manquer, ils augmentent la sensibilité ISO, plutôt que de baisser la vitesse. Une conduite logique puisqu’une vitesse trop basse entraîne un risque de flou de bougé. Or ce qu’on demande prioritairement à l’appareil, c’est d’exposer correctement la scène, et de s’assurer qu’elle soit nette. Le problème, c’est que pousser la sensibilité entraîne l’apparition de bruit numérique, et par conséquent une perte de précision des détails de l’image.

Grâce à la grande taille des pixels de son capteur, l’Asus est moins sensible que la plupart des autres smartphones à ce phénomène : plus les pixels sont grands, plus ils captent rapidement la lumière et moins ils sont sujets au bruit numérique. Mais ce qui protège surtout l’appareil de ce désagrément, c’est son ouverture de f/1.7, l’une des plus importantes sur un smartphone. En pratique, cela signifie qu’il nécessite moins de temps que les autres pour capturer la même quantité de lumière. Conséquence, l’appareil n’a pas besoin de pousser la sensibilité, ou de réduire dangereusement la vitesse pour obtenir une exposition correcte.

A ce titre, les paramètres de prise de vue de cette photo sont édifiants : la vitesse est de1/850ème de seconde et la sensibilité est réglée au minimum, soit 50 ISO. Résultat, pas la moindre trace de bruit numérique dans l’image, même affichée à 100% de grossissement. Et pourtant, ce cliché a été pris au coucher du soleil, à 21h03 précisément, le 8 juin dernier. Précisons qu’il n’a fait l’objet d’aucun traitement, à l’exception du filtre HDR, appliqué automatiquement au moment de la prise de vue, l’appareil ayant détecté de forts contrastes dans la scène.