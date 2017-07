Ataribox : la nouvelle console se dévoile un peu plus

Très légèrement dévoilée à l'E3, l'Ataribox est censée être la toute nouvelle console de la légendaire marque Atari. On ignorait presque tout de la console, mais voilà que l'éditeur livre davantage d'informations.



Atari vient d'envoyer un mail à ses fans et précise en ces termes son objectif : « notre but est de créer quelque chose de nouveau, qui reste fidèle à notre patrimoine, tout en interpellant les anciens et les nouveaux fans d'Atari. » Accompagnant ce mail, on trouve quelques photos de rendu de l'Ataribox. Le design de la console se dévoile donc et l'on apprend que deux versions de la console seront commercialisées. L'une de couleur bois (comme l'Atari 2600), et l'autre en rouge et noir.

On apprend également que la console inclut un lecteur de carte SD, un port HDMI et quatre connecteurs USB. On espère que le lecteur permette de jouer à d'autres titres que ceux livrés avec la console. Atari prévoit d'ailleurs d'offrir des classiques du rétrogaming avec sa console, ainsi que du contenu « actuel ».



Tout ceci n'est pas sans rappeler Nintendo et sa NES Classic mini sortie l'an passé, mais offrant davantage de possibilités. La marque aux trois bandes parviendra-t-elle à faire aussi bien, voire mieux que Big N ? Difficile de l'imaginer, car le catalogue et la réputation d'Atari sont loin d'égaler ceux de Nintendo. Mais ne vendons pas la peau de l'ours, car Atari n'a peut-être pas dit son dernier mot. On attend désormais de connaître le nombre de jeux seront livrés avec l'Ataribox, et surtout, quand et à quel prix la console sera commercialisée.