Ataribox : une console sous Linux à plus de 250 dollars

Depuis quelques mois déjà, la marque Atari a annoncé la commercialisation prochaine d'une nouvelle console de jeu. Interviewé par le site GamesBeat, son créateur a dévoilé son prix et quelques détails techniques.



Feargal Mac Conuladh est le concepteur de l'Ataribox, une console de jeux vidéo annoncée en juin dernier. Seul son design inspiré de l'Atari 2600 nous avait été dévoilé jusqu'à présent, mais voilà que Mac Conuladh viet de lâcher quelques informations. On sait désormais que la console tournera sous Linux et qu'elle profitera d'une interface adaptée à la TV. En guise de processeurs, on trouvera un CPU AMD personnalisé, ainsi qu'un GPU Radeon.



La console sera capable de faire tourner des jeux PC, et comme toute machine tournant sous Linux, sera bien évidemment de streamer de la vidéo, de jouer de la musique, de naviguer sur le Web et même de lancer des applications. Ne vous attendez pas à exécuter des jeux Triple-A (ceux-là mêmes qui nécessitent un très gros PC), mais plutôt des titres plus modestes. Il s'agirait donc d'un produit à mi-chemin entre la console de jeu et la passerelle multimédia. « Les gens sont habitués à la flexibilité d'un PC, mais la plupart des appareils de télévision connectés disposent d'un système cloisonné et d'une boutique en ligne fermée », déclare Feargal Mac Conuladh.



Atari envisage de lancer une campagne de financement pour démarrer la production de sa nouvelle console de jeu. « L'Ataribox est un système ouvert. Et tandis que notre interface sera facile à utiliser, les gens pourront aussi accéder au système d'exploitation et le personnaliser. Nous avons choisi de lancer l'Ataribox avec Indiegogo grâce à son expertise en produits technologiques et sur sa forte présence internationale dans plus de 200 pays, ce qui nous permet d'atteindre et d'impliquer autant de fans Atari partout dans le monde que possible. »



Aucune date de lancement n'a pour l'instant été donnée, mais selon Feargal Mac Conuladh, l'appareil devrait coûter entre 250 et 300 dollars (entre 210 et 250 euros). Un peu onéreux quand on connaît le prix des petites consoles créées à l'aide d'un Raspberry Pi : celles-ci qui font sensiblement la même chose en matière de streaming vidéo et de navigation sur le Web, pour trois ou quatre fois moins cher. Reste à savoir si le processeur de l'Ataribox sera réellement plus performant et capable de faire tourner des jeux plus gourmands que ceux accessibles sur un Raspberry Pi.