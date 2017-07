Audi veut surpasser ses concurrents avec sa voiture autonome

Le constructeur automobile a présenté sa nouvelle berline à Barcelone lors de l’Audi Summit. Attendue cette année pour cet automne, la nouvelle Audi A8 pourrait propulser la marque allemande sur le devant de la scène, notamment grâce à ses fonctions de conduite autonome.

Dès son lancement, la berline dispose d’un système de conduite autonome de niveau 3, baptisé Traffic Jam Pilot, alors que celui de Tesla est de niveau 2. Il trouve son application dans les embouteillages et fonctionne jusqu'à 60 km/h. Le conducteur peut alors laisser le contrôle de la voiture à l’intelligence artificielle et apprécier le système de divertissement de la voiture. Cette performance est possible grâce à un ensemble de capteurs. Audi est même allé plus loin en étant le premier constructeur à utiliser un scanner laser. En outre, l’assistance au stationnement ne requiert plus la présence du conducteur qui a aussi la possibilité de contrôler l’A8 à partir de son smartphone.

Dans sa globalité, l’A8 reprend les grandes lignes de ses prédécesseurs. Cependant, la banquette arrière présente plus de dégagement pour les jambes alors que la plupart des contrôles de divertissement passent par les deux écrans tactiles de 10,1 pouces et de 8,6 pouces, à portée de main du conducteur. Dans un premier temps, la berline dispose d’un moteur V6 diesel ou essence développant 285 ch et 344 ch. La nouvelle A8 est proposée à 90 600 €.

>>> Elon Musk dévoile la toute première Model 3