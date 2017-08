Audi veut utiliser des cellules photovoltaïques sur ses toits panoramiques

Pour équiper ses modèles de véhicules électriques de « toits de verre panoramiques », le constructeur allemand Audi, coopère avec une filiale du chinois Hanergy et espère ainsi augmenter l’autonomie de ses modèles électriques.

Audi et Alta Devices, un spécialiste de cellules photovoltaïques et filiale du groupe chinois Hanergy spécialisé dans les énergies renouvelables, travaillent ensemble pour intégrer des cellules photovoltaïques sur « le toit de verre panoramique » du modèle "EV" de la marque allemande, le E-Tron Sportback. Selon Alta, le prototype devrait voir le jour vers la fin de l’année 2017. À terme, Audi espère profiter de toute la toiture de son modèle pour alimenter les systèmes « non essentiels » du véhicule tels que les climatiseurs ou les sièges autochauffants et augmenter ainsi l’autonomie de la voiture

Pour un effet notable sur l’autonomie du véhicule

« L’autonomie des voitures électriques joue un rôle décisif pour nos clients. Avec Alta Devices et Hanergy, nous prévoyons d’installer une technologie solaire innovante dans nos modèles électriques qui étendra leur autonomie et sera également durable », a déclaré le Dr. Bernd Martens, un membre du conseil d’administration pour l’approvisionnement chez Audi.

