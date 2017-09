Cabasse dévoile sa première enceinte sans fil

Pour ses 67 ans, la société française Cabasse spécialisée dans la fabrication d’enceintes acoustiques haut de gamme propose sa première enceinte compacte sans fil baptisée SWELL. L’appareil affiche un design soigné et garantirait une puissance sonore pouvant aller jusqu’à 120 Watts.

Une enceinte design et performante

Les quatre haut-parleurs intégrés permettraient au dispositif de couvrir « l’ensemble des sonorités, des plus graves aux plus aiguës, » selon les explications de la société dans la présentation de SWELL. La technologie Bluetooth 4.0 avec Codec Apt-X utilisée assurerait la connectivité de l’appareil avec un Smartphone ou une tablette tandis que la batterie installée lui offrirait près de dix heures d’autonomie. Une option permettrait également à SWELL de se jumeler avec une autre pour offrir un son stéréo « pur et dynamique » de 120 Watts.

Les caractéristiques techniques de l’appareil dévoilent également une efficacité de 96 dB en mode stéréo, une réponse en fréquence comprise entre 55Hz et 22 kHz et un poids de 750 g. SWELL pourrait par ailleurs devenir un « véritable objet décoratif » dans sa version Gold Chromium, selon Cabasse. L’enceinte devrait être disponible durant le mois d’octobre prochain au prix de 229 euros.