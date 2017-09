Audio Technica lance un paquet de casques Bluetootth

Audio-Technica, la compagnie japonaise spécialisée dans la fabrication de micros et d’enceintes acoustiques, vient d’agrandir sa gamme d’écouteurs Bluetooth. En dehors de l’ATH-ADX5000, le casque haut de gamme de la marque, de nouveaux modèles, moins chers, arrivent.

Après l’ATH-AR3BT révélé il y a quelques mois, Audio-Technica vient de sortir l’ATH-AR5BT, un modèle circum-auriculaire, qui proposerait une autonomie de 30 heures, un support pour les codecs Bluetooth aptx, AAC et SBC, et une plage de fréquences entre 5000 à 40000 Hz grâce à son transducteur de 45 mm. Sous un design entièrement renouvelé, l’ATH-AR5BT semble également profiter d’oreillettes plus grandes et des couleurs plus vives que celles de l’ATH-AR3BT.

Des nouveaux modèles au choix

Trois nouveaux modèles d’écouteurs ont également agrandi la gamme intra-auriculaire d’Audio-Technica. Il s’agit de l’ATH-CKR75BT, de l’ATH-CKR55BT et de l’ATH-CKR35BT. Les transducteurs utilisés sont respectivement de 11,8 mm, de 10,7 mm et de 9,8 mm garantissant une plage de fréquence de 40 000 Hz, de 35 000 Hz et de 24 000 Hz. Si tous les trois sont compatibles avec le codec AAC qui exploite une bande passante de 256 Kbits/sec, seul l’ATH-CKR35BT ne peut en revanche pas prendre en charge le codec apt-X, qui peut exploiter une bande passante jusqu’à 350 Kbits/sec. Leur autonomie avoisine les sept heures. L’ATH-AR5BT est prévu pour être disponible en novembre dernier au prix de 199 euros. La gamme intra-auriculaire devrait par contre être disponible en octobre prochain au prix de 159 euros pour l’ATH-CKR75BT, 99 euros pour l’ATH-CKR55BT et 59 euros pour l’ATH-CKR35BT.



>>> Lire : notre guide d'achat des casques audio

>>> Lire aussi Audio-Technica : son ADX5000 va coûter 2000$