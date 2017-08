Automatiser ses portes et portails en toute sécurité [sponso]

La motorisation des portes et portails de l’habitation apporte un réel confort à ses occupants. À condition d’opter pour des solutions fiables qui, en plus d’êtres simples à mettre en œuvre et à utiliser, garantissent une sécurité optimale.





Comment puis-je être sûr qu’on ne pirate pas le signal radio de mon portail ?

La télécommande radio constitue le moyen le plus simple, et le plus répandu, pour piloter un portail ou une porte de garage motorisés. Malheureusement, ce système, bien que très pratique, peut se révéler vulnérable. En effet, le signal radio qui transite entre la télécommande et le récepteur qui pilote la motorisation peut, s’il n’est pas suffisamment sécurisé, être intercepté et dupliqué par un malfaiteur qui pourra ensuite pénétrer librement dans l’habitation. S’il ne craint pas d’être dérangé, ce dernier peut aussi tenter un piratage en testant toutes les combinaisons possibles (attaque par force brute). Avec le système BiSecur développé par Hörmann, par exemple, la liaison radio est protégée par un cryptage 128 bits, le même que celui utilisé pour les transactions bancaires sur Internet, ce qui le rend extrêmement difficile à pirater.

Comment puis-je savoir si la porte est bien verrouillée ?

Comme nous l’avons vu, la télécommande radio est l’accessoire indispensable à l’ouverture et la fermeture des portes motorisées. Mais parfois, celles-ci ne sont pas visibles depuis la maison et en cas de doute, il faut alors sortir pour vérifier. Il est cependant possible de trouver des télécommandes qui renseignent sur le statut de la porte ou du portail, même lorsque ceux-ci ne sont pas à portée de vue. D’une simple pression sur un bouton, une LED de couleur indique s’ils sont ouverts ou fermés, et bien sûr, ils peuvent être manœuvrés à distance.

Comment puis-je piloter le système à distance ?

Jusque récemment, il fallait forcément se trouver à proximité de la porte pour que le signal radio de la télécommande soit perçu par le récepteur. Désormais, le pilotage peut s’effectuer de n’importe où dans le monde ! Certains systèmes incluent une application gratuite compatible IOS et Android qui transforme le smartphone ou la tablette en télécommande (très) intelligente. Utilisée depuis le domicile, elle s’appuie sur un boîtier qui communique avec le réseau Wifi de l’habitation. Et lorsqu’on est loin de la maison, l’application communique avec ce même boîtier via Internet.

Puis-je autoriser un tiers à utiliser l’application ?

Oui, les applications les plus récentes permettent à plusieurs utilisateurs de s’en servir simultanément. Mais surtout, vous pouvez paramétrer les droits de chacun d’eux. Ainsi, le jardinier pourra ouvrir le portail, mais pas la porte du garage, et uniquement aux jours ou heures de passages prévues. Chaque manipulation peut être mémorisée, ce qui permet à l’administrateur de contrôler qui entre et sort de chez lui. La plupart des applications autorisent aussi la création de scénarios de fonctionnement, qui procurent un confort et un gain de temps indéniables. Ainsi, il est possible de commander l’ouverture simultanée de la porte et du portail, ou de programmer leur mise en route à une heure, ou une période donnée.