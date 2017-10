Voiture autonome : Delphi se paie NuTonomy pour 450 millions

C’est la dernière d’une série de transactions importantes dans le secteur de la conduite autonome. Après Ottomatika en 2015, Delphi annonce l’acquisition de NuTonomy et rejoint ainsi le rang d'Uber, de Waymo et de Tesla dans la course au modèle d’automobile auto-conduite.

60 modèles avant la fin de l’année

L’entreprise dérivée de General Motors, Delphi, mène un test de sa technologie autonome depuis plus de trois ans, notamment à Pittsburgh et à Singapour, et elle vient d’acquérir la jeune start-up, NuTonomy, issue du MIT et fondée en 2013, pour 450 millions de dollars. NuTonomy est très connue dans le secteur puisqu’elle exploite également des taxis autonomes à Singapour depuis 2016. Cette acquisition permet à Delphi de mieux se positionner sur le marché naissant de voiture autonome grâce aux « expertises techniques vraiment exceptionnelles » des deux entreprises, selon Karl Lagnemma, le PDG de NuTonomy, lors d’une conférence téléphonique.

>>> Lire aussi Delphi teste ses voitures autonomes à Singapour

Delphi peut maintenant « accélérer ses efforts visant à mettre sur le marché une voiture entièrement autonome », selon Glen De Vos, Directeur de la technologie au sein de l’entreprise qui bénéficiera désormais d’une centaine d’employés spécialisés de NuTonomy. Les deux sociétés ont par ailleurs déclaré que les partenariats préexistants notamment avec Lyft, Grab, Peugeot SA, Citroën et Mobileye, la société récemment acquise par Intel, seront maintenus.