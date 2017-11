Waymo est à deux doigts de mettre des gens dans ses voitures autonomes

L’unité Waymo d’Alphabet Inc. vient de réussir à rendre des mini-fourgonnettes Chrysler Pacifica autonomes. Une démonstration a eu lieu en Californie, sur le site d’essai de la compagnie, sous les yeux d’une quarantaine de journalistes.

Un point de départ raisonnable

Le véhicule est prêt pour la route, selon John Krafcik, le directeur général de Waymo, après le premier test réussi du système sur le site d’essai de près de 37 hectares d’une ancienne base de l’US Air Force. L’ancien PDG de l’unité marketing et vente d’Hyundai Motors en Amérique a fait une mise à l’épreuve complète du véhicule lors du test puisque les voitures ont pu parcourir une courte distance jonchée de piétons, de cyclistes, d’autres véhicules et même d’un Hyundai en panne. Les deux journalistes embarqués ont par ailleurs pu assister à la performance du système face à trois différents types de goulots d’étranglement.

Waymo de Google semble être l'entreprise la plus avancée dans la quête de la voiture autonome et se place notamment devant General Motors et Tesla dans cette course. En marge de cette présentation, le géant américain a confirmé son intérêt pour le secteur auto. Google envisage par ailleurs de déployer des services de transport routier, des camions et des véhicules pour le « dernier kilomètre », qui va transporter les utilisateurs de leur domicile à la route principale, selon Krafcik qui enchaîne récemment les campagnes médiatiques.