BMW va proposer un chargeur sans fil pour ses voitures électriques

Après le chargeur à induction AirPower d’Apple, BMW lance son premier modèle de chargeur sans fil. Actuellement, le dispositif n’est pas encore au point, mais le constructeur automobile allemand prévoit un début de commercialisation dès 2018.

Un chargeur sans fil pour le 530e iPerformance

BMW est le premier constructeur automobile à proposer un chargeur sans fil pour ses modèles électriques. Le composant permettrait de charger la batterie de 9,4 kWh de l’hybride 530e iPerformance de la marque en 3,5 heures, selon les explications de BMW. Le temps de charge offert serait identique avec celui des chargeurs câblés et une prise 220 volts suffirait pour faire fonctionner le dispositif. La marque allemande a par ailleurs commencé la phase de test et d’évaluation du chargeur aux États-Unis et au Canada. Une approbation UL devrait également être accordée avant de pouvoir commercialiser le chargeur, selon une déclaration d’un porte-parole de BMW North America.

>>> Lire aussi Une version plus performante de la BMW i3

Le premier modèle du chargeur sans fil est prévu pour être disponible au début de l’année prochaine. La berline hybride 530e iPerformance sera le premier modèle à profiter du dispositif, mais d’autres versions compatibles notamment avec le 330e, le 740e et le X5 devront voir le jour plus tard, par ailleurs.