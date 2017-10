La BMW Z8 de Steve Jobs est aux enchères

La seule BMW Z8 cabriolet de luxe de l’ancien PDG d’Apple, Steve Jobs, vient de faire son apparition sur le site de RM Sotheby’s pour une vente aux enchères prévue à New York pour le mois prochain. Après 17 ans, le véhicule a parcouru près de 24 462 kilomètres, au total.

L’un des 5000 exemplaires construits

Steve Jobs avait un « penchant pour les automobiles allemandes et le design », selon la présentation du véhicule pour la vente aux enchères. Cette Z8 aurait été livrée à l’ancien patron de la Pomme le 6 octobre 2000 après avoir été convaincu par Larry Ellison, le parton d’Oracle. Le roadster haut de gamme de BMW est cependant resté dans le garage de Steve Jobs, aux côtés de ses motos BMW et ses Mercedes-Benz SL, que pendant trois ans. Après Steve Jobs, la BMW de 400 chevaux a plusieurs fois changé de propriétaire. Une personne de Los Angeles et un « dirigeant de la Bay Area » ont eu la propriété du véhicule durant plusieurs années.

Cette BMW Z8 est proposée avec un téléphone portable conçu par la marque Motorola pour le constructeur automobile BMW. L’ancien PDG de la Pomme aurait également signé un partenariat avec Motorola pour des téléphones iTunes avant de lancer l’iPhone en 2007. La voiture sera mise en vente le 6 décembre prochain.