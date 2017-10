Il conduit une Nissan GT-R/C avec une manette de PS4

Le constructeur automobile Nissan vient marquer les vingt ans de participation de la marque nippone à la franchise Gran Turismo, et la sortie imminente du nouveau jeu Gran Turismo Sport en Europe, d'une manière bien ludique.

Nissan a équipé sa GT-R/C de quatre bras robotisés qui ont permis au jeune pilote Jann Mardenborough d’actionner à distance la direction, la transmission, les freins et l’accélérateur de la voiture à l’aide d’une manette PlayStation 4. Le pilote britannique de 26 ans a en effet mis à l’épreuve ses compétences en matière de jeux aux commandes de la GT-R/C de Nissan autour du circuit de Silverstone.

Nissan n’a toutefois pas fait les choses à moitié puisque six ordinateurs ont été installés sur la voiture pour surveiller les commandes. Un capteur Racelogic VBOX Motorsport s’invite également sur le modèle pour surveiller et transmettre la vitesse de la voiture télécommandée sur l’écran de contrôle du pilote. Une manette Dualshock PS4 d’une portée d’un kilomètre à la main, Jann Mardenborough a piloté l’engin à bord d’un hélicoptère qui suit de près la Nissan GT-R/C.

Sur son tour le plus rapide d’une heure, 17 minutes et 47 secondes, la GT-R/C a couru en moyenne 122 km/h pour une vitesse de pointe de 211 km/h.

Nissan GT-R /C - the ultimate remote-control car for gamers