Nissan Leaf : une version nismo qui tourne aux stéroïdes

Le constructeur automobile japonais Nissan a préparé plusieurs concepts-cars durant ces derniers mois. Parmi ses nouveautés, il y a la Nissan Leaf Nismo. Il s’agit du nouveau concept de voiture électrique de la marque nippone.

Un modèle plus sportif

Nismo, la division tuning et performance de Nissan, a révisé la suspension, la conception extérieure et le niveau de l’ordinateur embarqué sur la Nissan Leaf. L’élévation du châssis a été modifiée pour minimiser l’incidence aérodynamique sur la carrosserie et conserver le coefficient de traînée du véhicule. La lame de parechoc, les rebords latéraux et les diffuseurs aérodynamiques (arrière) ont également été remodelés pour améliorer l’efficacité énergétique du modèle électrique.

La Nissan Leaf profite également d’un aspect plus sportif grâce à la nouvelle suspension et aux nouveaux pneus haute performance installés sur le véhicule. Un ordinateur personnalisé permet par ailleurs au nouveau concept-car de Nissan de fournir une meilleure accélération et plus de puissance au total.

La Nissan Leaf Nismo sera dévoilée au Salon de l’automobile de Tokyo qui se déroulera du 25 octobre au 5 novembre prochain. Le modèle se présentera aux côtés de la minifourgonnette Serena Nismo et du nouveau Skyline.