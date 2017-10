Porsche Cayman E-Volution : attention les yeux

Au moment où les laboratoires du constructeur de Stuttgart développent la première berline 100% électrique de l’entreprise, la Mission E, un autre modèle électrique de la marque se dévoile en public : la Cayman E-Volution.

Un test grandeur nature

Le prototype électrique du modèle sportif du constructeur automobile a été dévoilé lors du 30e Symposium des véhicules électriques de Stuttgart. Porsche a en effet remplacé le moteur six cylindres boxer de sa Cayman Type 918 par un bloc entièrement électrique. La Cayman E-Volution se présente cependant comme « un véhicule de recherche sur l’efficacité de la tension de charge de 800 volts », selon la description du constructeur automobile.



Malgré une accélération fulgurante de zéro à 100 km/h en 3,3 secondes et une autonomie annoncée de près de 200 kilomètres du modèle, l’entreprise ne prévoit pas une production en série de la Cayman E-Volution. Il s’agit en effet d’ « une indication de la façon dont Porsche entamera sa transition vers l’électrique ». La Mission E entrera en production en 2019 et la première voiture de sport purement électrique du constructeur de Stuttgart embarquera la technologie « Porsche Turbo Charging », la réponse de la marque au Supercharger de Tesla.



Les premières stations utilisant la nouvelle technologie de chargement de Porsche ont par ailleurs commencé à se déployer en Allemagne et aux USA. Le constructeur automobile a également signé un partenariat avec Audi, BMW, Daimler et Ford pour l’installation du réseau en Europe.