Mission E : la Porsche électrique surise sur la route

Porsche a présenté le concept de sa berline 100 % électrique au salon de Francfort 2015. Baptisé Mission E, elle est conçue pour défier les modèles de Tesla et vient d’être photographiée par Autoweek.nl.

Depuis la présentation de son concept, le design de la Mission E a subi diverses modifications. Le capot ultrabas initial a été relevé et les ailes larges ont été rabaissées. Le nez de la Mission E semble par ailleurs moins impressionnant et ses ailes bombées ont été réduites. Les ailes arrière, les évents latéraux, les évents du pare-chocs, les phares et le grand diffuseur aérodynamique ont cependant été maintenus.

Un moteur électrique de 590 chevaux et une batterie performante devront fournir puissance et autonomie à la Mission E. La marque de Stuttgart a annoncé que sa nouvelle berline électrique est capable d’atteindre près de 500 kilomètres avec une seule charge. La batterie du prototype peut également se charger à 80% en 15 minutes grâce à un système propriétaire de 800 volts.

Porsche entend lancer ce modèle dès 2019 pour un prix annoncé entre 80 000 à 90 000 dollars.

