La Volvo Polestar s'attaque à Tesla

Le constructeur automobile suédois vient troubler le marché naissant de véhicule électrique en dévoilant son nouveau modèle baptisé Polestar 1. Le modèle est la conception de la division performance de Volvo Car Corporation, Polestar.

Polestar 1 est un « Grand Tourer Coupé » à deux portes et à quatre places. Le nouveau modèle haut de gamme et performant de Volvo peut concurrencer les modèles électriques de Tesla et la peau de fibre de carbone installée par Polestar sur le véhicule lui offre de la rigidité et de la légèreté. Si le style du Polestar 1 s’apparente à la berline S90 de Volvo, l’intérieur du véhicule propose en revanche quelques nouveautés notables. Outre le levier de vitesses trapézoïdal, le Polestar 1 profite de deux bouches d’aération au design raffiné.

Le nouveau modèle électrique de Volvo (Geely) n’est cependant pas aussi luxueux que la Jaguar I-pace ou le Tesla Model 3, selon wired. Le design svelte du Polestar 1 devrait cependant faire bonne impression au public d’autant que le modèle est équipé d’une transmission hybride électrique et à essence. La puissance fournie par les deux moteurs à propulsion électriques et le moteur de traction à quatre cylindres de 2 litres avoisine par ailleurs les 600 chevaux.

« Le Polestar 1 est un hybride électrique performant, mais avec la plus longue autonomie électrique de toutes les voitures hybrides au monde », selon Thomas Ingenlath, le PDG de Polestar. L’autonomie du moteur électrique du modèle est de près de 150 kilomètres.

Comme la Mission E de Porsche, le Polestar 1 est prévu pour être disponible en 2019 aux côtés du Polestar 2 et du Polestar 3, les deux prochains modèles de la marque.

