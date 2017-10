Tesla vs McLaren : même Tesla peut perdre

Tesla Model S P100D Ludicrous vs McLaren 720S Drag Racing and Roll Racing

Tesla peut aussi perdre un duel. Mais c'est peut-être un peu plus gênant lorsque la défaite est concédée face à un constructeur automobile britannique. Malgré une accélération fulgurante, la berline électrique à quatre roues motrices du constructeur américain ne pouvait rien faire face au moteur V8 de la McLaren.

Une course pas équitable

Une vidéo publiée par la chaîne YouTube DragTimes dévoile pour la première fois l’une des bêtes noires de la marque américaine : une McLaren 720S. Si l’on sait d’ores et déjà que le mode Ludicrous de la Tesla Model S P100D peut lancer la berline haut de gamme à 100 km/h en moins de trois secondes, on constate que la McLaren 720S est malgré tout plus forte. La course n’a cependant pas été équitable puisque la McLaren 720S est un modèle sportif tandis que la Tesla Model S P100D est une routière.

La Tesla finit en effet par manquer de vitesse. Le lancement de la berline de près de deux tonnes reste impressionnant, mais le moteur V8 de 720 chevaux assisté par la technologie Launch Control de la McLaren 720S arrive toujours à s’imposer lors des trois courses capturées en vidéo. Le châssis de la McLaren a par ailleurs été re-dessiné pour être plus léger. Au final, c'est à se demander si cette vidéo n'aurait pas tendance à mettre en valeur la Tesla. Car pour la vaincre, ses détracteurs ont dû aller chercher un sacré bolide...