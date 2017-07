Avengers Infinity War : Marvel dévoile l'Ordre Noir de Thanos

La D23, la grosse convention organisée par le fan-club de Disney, a été l'occasion pour la majore de dévoiler certaines de ses prochaines productions. Star Wars Episode VIII, Black Panther, Aladdin, Mary Poppins... De nombreux films été mis en avant à travers des making-of et autres indiscrétions. Mais Marvel et Disney ont également révélé le nom des personnages de l'Ordre Noir, les super-vilains qui accompagneront Thanos dans Avengers Infinity War.



Dans un peu moins d'un an sortira le plus gros blockbuster des studios Marvel de tous les temps : Avengers Infinity War. Si le film rassemble plus d'une soixantaine de super-héros et super-vilains, certains n'avaient pas encore été dévoilés. Marvel Studios vient de révéler les personnages de l'Ordre Noir, une bande de généraux au service du redoutable Thanos. Les personnages ont été présentés sous la forme de grosses statues et aucune vidéo des acteurs n'est donc disponible pour l'instant. On y trouvera Corvus Glaive (Corvus Glave), Proxima Minuit (Proxima Midnight), Nain noir (Black Dwarf) et Ebony Maw (Mâchoire d’ébène).

Marvel dévoile les personnages de l'Ordre Noir.

Lors de la D23, les studios Marvel ont également dévoilé le tout premier trailer du film, qui ne sortira pas avant le 25 avril 2018 en France. Une partie du casting avait même fait le déplacement pour l'occasion. Si la vidéo n'est pas accessible pour l'instant (ou alors en qualité exécrable), on en connaît cependant le contenu. La bande-annonce s'ouvre sur une partie des Gardiens de la Galaxie (Mantis, Rocket et Groot en adolescent), tous réunis à bord de leur vaisseau. Ils rencontrent ensuite Thor, puis c'est au tour de Wanda Maximoff d'entrer en scène et de faire usage de ses super-pouvoirs de sorcière rouge. Le super-vilain Loki remet quant à lui l'une des pierres à Thanos, puis Spider-Man et Iron Man font une courte apparition. La bande-annonce ne s'arrête pas là, puisqu'on y voit également le Docteur Strange, le Soldat de l'Hiver (Bucky Barnes) ou encore Captain America. À la fin du trailer, Thanos semble avoir réussi son plan machiavélique : réunir toutes les gemmes sur son Gant de l'infini et battre tous les super-héros.



La bande-annonce devrait être rendue publique officiellement d'ici ce week-end, lors de la Comic Con de San Diego.