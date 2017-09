B&O Play lance ses intra full wireless

Les écouteurs intraauriculaires véritablement sans filBeoplay E8 de la marque B&O Play viennent d’être dévoilés au grand public lors de l’IFA 2017. Beoplay E8 semble être les écouteurs les plus élégants de la marque danoise.

Une réponse aux AirPods d’Apple ou à JBL Free

La performance du Beoplay E8 est assurée par ses haut-parleurs électrodynamiques de 5,7 mm avec une impédance de 16 Ohms et une réponse de fréquences de 20 à 20 000 Hz. Une application est proposée pour contrôler la qualité du son et vérifier l’autonomie de la batterie du dispositif. Mais, il est également possible de contrôler ces écouteurs avec leurs contrôles tactiles ou leurs commandes vocales.

L’autonomie du Beoplay E8 est annoncée jusqu’à quatre heures par utilisation, mais l’étui avec lequel il est livré permettrait également de recharger deux fois chaque écouteur. Selon les explications de B&O Play, le Beoplay E8 est prévu disponible à partir du 12 octobre au prix de 252 euros environ. Alors que l’AirPods d’Apple est disponible à près de 180 euros et le JBL Free à 149 euros.

