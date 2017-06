Cette bague pourrait remplacer des clés, un mot de passe ou une carte bleue

La compagnie Token a officiellement lancé son premier produit baptisé la Token Ring. Il s’agit d’une bague biométrique multifonctions, qui permet aussi bien d’effectuer un paiement que d’ouvrir la porte de sa voiture. La Token Ring est disponible en six tailles différentes. Au niveau de l’autonomie, la bague peut être utilisée jusqu’à six semaines maximum et peut être chargée sans fil. Il est possible de programmer l’accessoire connecté manuellement.

Pour développer sa bague connectée et son mode de paiement sans contact, Token a développé des partenariats avec Mastercard, et Visa. Il suffit de rentrer manuellement les données de sa carte bancaire Visa ou Mastercard dans l’application iOS et Android. Le paiement sans contact peut être utilisé dans le cadre des transports en commun par exemple.

Grâce à la Token Ring on peut également débloquer son ordinateur plus rapidement. La société a notamment travaillé avec Microsoft pour que les utilisateurs Windows 10 puissent débloquer leurs ordinateurs avec leur bague. Token a également développé, seul cette fois-ci, un système afin d’ouvrir la porte de sa maison ou de sa voiture grâce à la bague. La compagnie va d’ailleurs commercialiser un verrou et une prise connectés qui permettront d’accéder à sa voiture et à son domicile.

La Token Ring sera commercialisée à partir de décembre à 249$ soit environ 219 euros.



