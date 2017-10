Une bague pour détecter les produits explosifs

Des scientifiques ont développé une bague permettant de détecter des éléments explosifs et des agents neurotoxiques dans les produits, afin de se prémunir d'éventuelles explosions.

De la nanotechnologie

L’American Chemical Society (Société américaine de Chimie) vient de lever le voile sur un prototype de bagueconçu par Joseph Wang et ses collègues de l’Université de Californie à San Diego, aux USA. Le dispositif est facile à transporter et détecte toutes les menaces chimiques et biologiques au sein de l’environnement immédiat du porteur. Les chercheurs veulent surtout démontrer la faisabilité du port de capteurs chimiques « multiplexés » dans la société actuelle.

La bague propose ces performances grâce à un capuchon de capteurs électrochimiques qui détecte les composés complexes. Un circuit imprimé situé en dessous du capuchon traite et transmet ensuite les données collectées à un smartphone ou à un ordinateur portable. La bague est capable d’assurer la sécurité de son utilisateur, puisqu’il peut effectuer des mesures volt-ampérométriques et chrono-ampérométriques en plein air ou à l’intérieur d’un bâtiment. Elle est par ailleurs « optimisée pour détecter des explosifs et des agents neurotoxiques organophosphorés à l’état de vapeur ou liquide ».

