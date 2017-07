Justice League, The Gifted, Stranger Things... : les meilleurs trailers de la SDCC 2017

La Comic-Con 2017 de San Diego aura été finalement l'un des meilleurs crus de tous les temps en matière de bandes-annonces. Et même si Star Wars 8 n'a pas daigné le bout de son nez, les autres blockbusters à venir mois ont été moins farouches. Thor Ragnarok, Justice League, Pacific Rim Uprising, Ready Player One nous ont tous offert des bandes-annonces de fou, qui laissent présager de très bons moments dans les salles obscures. Et les séries TV ne sont pas en reste : Stranger Things, The Defenders, The Walking Dead ou encore The Gifted nous donnent un avant-goût de ce qui nous attend dans les prochains mois sur le petit écran. Et il y a du très bon !



Voici donc un florilège des meilleures bandes-annonces de la SDCC 2017, avec une courte présentation de la série ou du film, sa date de sortie, son casting et nos premières impressions.



Comic-Con 2017 : les 15 meilleures bandes-annonces