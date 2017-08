Barack Obama a désormais le record de like sur un tweet

Le 44e président des États-Unis a réagi à la suite de l’attaque meurtrière de Charlottesville, aux États-Unis. C’est sur Twitter que Barack Obama a repris une citation de Nelson Mandela datant de 1994. « Personne ne naît en haïssant une autre personne pour la couleur de sa peau, ses origines ou sa religion », a écrit l’homme politique. La citation a été accompagnée d’une photo prise par le photographe Pete Souza. Le président américain s'affiche en train de saluer un groupe d’enfant à travers une fenêtre. La scène remonte à 2011, dans un centre de soins proche de l’école de Sasha Obama à Bethesda, au Maryland.

Le tweet a recueilli plus quatre millions de like, établissant un record historique sur le réseau social. Il se place devant celui d’Ariana Grande qui a fait suite à l’attaque terroriste de Manchester en mai dernier. La publication arrive cependant à la cinquième position si l’on considère le nombre de fois où elle a été retweetée.



Barack Obama a continué la citation dans deux autres tweets, concluant son appel à la tolérance par : « Il faut donc que les gens apprennent à haïr. Et si on peut apprendre la haine, on peut aussi apprendre à aimer. Car l'amour vient plus naturellement dans le cœur d'un homme que son contraire ».