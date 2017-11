[Promo] La barre de son Samsung HW-M450 à 159 €

Grâce à bon prix de Cdiscount (209 €) et à une offre de remboursement de 50 €, valable jusqu'au 8 janvier 2018, la barre de son Samsung HW-M450 est accessible à seulement 159 €.



La barre de son Samsung HW-M 450 a une puissance de 320 Watts. Elle délivre un son 2.1 puisqu'elle fonctionne avec un caisson de basses (dont la puissance est de 160 Watts). Ce dernier communique avec la barre sans fil en Bluetooth. Cette connexion permet également d'écouter facilement la musique stockée sur un smartphone ou une tablette. La barre de son intègre quatre haut-parleurs (deux par canal). L'ensemble permet de profiter des films dans d'excellentes conditions sonores.



Original, Samsung propose en option un kit comprenant deux satellites Surround, communiquant en Bluetooth avec la barre, ce qui permettent d'obtenir un son 4.1.



La connectique de la HW-M450 est composée d'une entrée numérique optique, d'une prise Jack et de connecteurs HDMI (1 x entrée et 1 x sortie compatible ARC). Un port USB complète le tout, pour faciliter l'écoute de fichiers stockés sur une clé ou un disque dur (MP3, WMA, Flac, OGG, etc.).







