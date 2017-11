[Promo] La barre de son Yamaha YAS-207 à 288 €

Le site italien d'Amazon commercialise en ce moment la barre de son Yamaha YAS-207 à seulement 288,03 € (avec les frais de port vers la France). C'est intéressant puisque ce modèle est vendu par le site français d'Amazon à 359 € et par Boulanger à 449 €. Si l'appareil est actuellement indisponible, il est toujours possible de le commander à ce très bon prix moyennant un peu d'attente pour la livraison.



La YAS-207 est une barre de son compatible Bluetooth, qui fonctionne donc avec un caisson de basses sans fil. Elle intègre 6 haut-parleurs, dont deux tweeters. L'ensemble délivre une puissance totale de 200 Watts.



Sa connectique est composée d'une entrée et d'une sortie HDMI (compatible ARC, 4K et HDR), d'une entrée numérique optique et d'une prise jack 3,5 mm. Précisons que la barre de son est livrée avec une petite télécommande, très pratique puisqu'elle permet d'ajuster la puissance des basses.



Côté audio, la YAS-207 a impressionné les différentes rédactions qui l'ont testée. La barre de son affiche une compatibilité DTX Virtual:X (en plus du DTS et du Dolby Digital). Il s'agit d'un mode virtuel du format audio DTS:X, qui est le concurrent direct du Dolby Atmos, très en vogue actuellement dans les systèmes haut de gamme. Concrètement, la barre de son génère des effets très réalistes, avec des voix bien audibles et un large champ sonore. Le caisson de basses est quant à lui particulièrement efficace.







