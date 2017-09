[Promo] La barre de son Klipsch RSB-14 à 449 € au lieu de 899 €

Jusqu'à minuit, la barre de son haut de gamme RSB-14, conçue et réalisée par Klipsch, est proposée par Vente Privée à seulement 449,00 €, alors que son prix normal est plutôt de l'ordre de 900 €.

Elle offre une puissance totale de 135 Watts (continu) / 200 Watts (crête). Un second modèle, moins puissant (30 / 60 watts), la RSB-6 est également disponible à 299 €, alors qu'on la trouve généralement aux alentours de 599 €.



Enfin, en complément, l'enceinte multi-room RW-1 de 60 Watts est également proposée à 299 €, ce qui est son prix normal.



La RSB-14 est une barre de son connectée, car en plus du support du Bluetooth (en mode Apt-X pour un rendu optimal), elle est compatible Wi-Fi pour s'intégrer dans un système multiroom et pour être éventuellement complétée par d'autres enceintes de la marque pour former un ensemble Home Cinéma plus performant.



La barre de son intègre six haut-parleurs (dont deux tweeters) et fonctionne avec un caisson de basses sans fil. Le tout délivre une puissance maximale de 135 Watts. La connectique est généreuse, puisque composée de 3 entrées HDMI 2.0, d'une sortie HDMI 2.0 compatible ARC, d'une entrée audio numérique optique et d'une prise jack 3,5 mm.



Les performances audio de la RSB-14 sont à la hauteur de son prix, avec des basses percutantes à souhait, aussi bien pour les films que pour la musique. Le son a une bonne ampleur et s'avère bien défini dans les aigus.











