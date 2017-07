[Promo] Samsung HW-K850 : une barre de son Dolby Atmos à 450 € au lieu de 1000 €

En la faisant passer de 999 € à 690 €, Darty baisse de 30% le prix de la barre de son Samsung HW-K850. De plus avec le code promo DARTYSON40, vous pouvez encore économiser 40 €. Enfin, comme Samsung Rembourse 200 € su ce modèle jusqu'au 23 juillet, la facture finale n'est plus que de 450 €.

La HW-K850 de Samsung est une barre de son haut de gamme. Elle intègre pas moins de 11 haut-parleurs et fonctionne avec un caisson de basses sans fil afin de restituer un son de type 3.1.2 (avec un canal central exclusivement dédié aux dialogues). Elle est compatible Dolby Atmos et possède à ce titre deux haut-parleurs dirigés vers le haut, chargés de vous faire entendre des effets audio provenant du plafond (par réflexion des ondes sonores). Et force est de constater que le résultat est très convaincant.

La barre de son étant compatible Bluetooth et Wi-Fi, elle peut être connectée à votre réseau local afin de fonctionner avec d'autres enceintes Samsung multiroom et former ainsi un ensemble plus performant. Il suffit par exemple d'ajouter deux enceintes pour obtenir un système 5.1.2.

La puissance totale de la HW-K850 est 350 Watts. Sa connectique est composée de deux entrées HDMI, une sortie HDMI compatible ARC, d'une entrée numérique optique et d'une entrée jack 3,5 mm.

