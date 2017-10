[Promo] La barre de son Samsung HW-J355 à 69 €

Un bon plan de Darty vous permet d'acquérir la barre de son d'entrée de gamme HW-J355 de Samsung à seulement 69 €, au lieu de 119 € en temps normal.



La HW-J355 est une barre de son qui vous permet - à moindre coût - de bénéficier d'un son de meilleure qualité que celui délivré par votre téléviseur. Ses quatre haut-parleurs et son caisson de basses restituent un son de type 2.1 d'une puissance totale de 120 Watts (dont 60 Watts pour le caisson).



La barre de son est compatibilité Bluetooth, ce qui permet d'écouter facilement la musique stockée sur un smartphone ou une tablette. Malgré cela, il faut noter que le caisson de basses ne fonctionne pas sans fil.



La connectique comprend une entrée numérique optique, une prise jack 3,5 mm et un port USB. Ce dernier permet de brancher directement une clé ou un disque dur afin de lire les fichiers audio qui y sont stockés.







