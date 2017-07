Le premier bateau autonome prendra la mer en 2018

La recherche sur les bateaux autonomes avance à grands pas en Norvège, qui bénéficie d’un cadre officiel pour tester la technologie. Il s’agit de Trondheim, un site qui regroupe les grands noms de l’industrie navale.

Le premier bateau autonome prendra ainsi la mer l’an prochain. Ce porte-conteneur électrique baptisé, Yara Birkeland, est une initiative de l’entreprise Yara, qui produit notamment des engrais. Il a été construit par Kongsberg connu également dans l’industrie de l’armement et de l’aérospatial. La construction du Yara Birkeland est estimée à près de 25 millions de dollars alors qu’un navire standard du même gabarit revient trois fois moins cher. Cependant, le bâtiment présente de nombreux atouts pour les investisseurs qui parlent d’une réduction de 90 % des coûts annuels d’exploitation. L’entrée en service du Yara Birkeland permettra aussi d’éliminer près de 40 000 voyages de camion diesel dans les zones urbaines par an. Les émissions de CO² se trouvent ainsi réduites, puisque le navire fonctionne à l’électricité.

En 2018, le Yara Birkeland transportera jusqu’à 100 conteneurs d’engrais par livraison aux ports de Larvik, de Brevik et de Porsgrunn. Dans un premier temps, il embarquera un équipage avant de voguer de lui-même à partir de 2019.

The world's first autonomous, zero emission container ship (long)