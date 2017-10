Batman : la série animée des années 90 arrivera en Blu-Ray l'an prochain

À l’occasion de la Comic Con de New York qui se déroulait le week-end dernier, le studio Warner Bros a annoncé que l’ensemble de la série animée Batman des années 90 allait être édité en Blu-Ray dès l’an prochain.

Pour beaucoup de vingtenaires et de trentenaires, la série animée Batman, diffusée en France de 1992 à 1995, a été la toute première approche vers le monde des super-héros et le personnage du chevalier noir. Particulièrement acclamée par la critique pour le design des personnages, l’ambiance sombre et l’inspiration gothique, la série animée de Bruce Timm et Paul Dini sera enfin éditée en Blu-Ray à partir de l’an prochain. C’est en tous cas ce qu’a annoncé ce week-end Gary Miereany, porte-parole de Warner Bros, à l’occasion d’une conférence à la Comic Con New York.

Si le studio Warner n’a pas encore donné de précision quant au contenu de cette édition Blu-Ray, on peut s’attendre à une version intégrale des 85 épisodes, voire des 24 épisodes de la série Les Nouvelles Aventures de Batman de 1997, et éventuellement au film Batman contre le Fantôme Masqué de 1993. Tout juste sait-on que la version Blu-Ray aura droit à un remaster.

Rien n’indique également que le coffret Blu-Ray de la série animée Batman soit également prévu pour la France. Cependant, compte tenu du succès de la série animée dans l’hexagone, on serait étonné que Warner oublie le territoire français.