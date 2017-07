[Amazon Prime Day] Batterie externe Aukey 16000 mAh à 13,99 €

Jusqu'à mardi minuit, si vous êtes abonnés au service Prime d'Amazon, de nombreux produits vous sont proposés à prix réduits.

Amazon effectue une vente flash sur la batterie externe Aukey de 16000mAh. Habituellement affichée à 25 €, elle est proposée jusqu'à 20h00 à 14 €.

Cette batterie est assez volumineuse. Elle est presque aussi longue qu'un iPad mini. Néanmoins, sa grande capacité joue en sa faveur. Elle est ainsi en mesure de charger jusqu'à 6 fois un iPhone 7 et plus de 3 fois un Galaxy S8+. Elle dispose de deux ports USB pour une intensité combinée de 3,4 A, de quoi charger plus rapidement ses appareils et notamment les tablettes. Outre cela, elle est équipée d'un indicateur de charge qui trône sur son châssis et d'une petite lampe.

