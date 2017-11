800 km d'autonomie pour 1 mn de recharge : la batterie Fisker s'annonce révolutionnaire

Selon les précisions fournies par la compagnie, la capacité de stockage de cette batterie serait 2.5 fois supérieure à celle des batteries li-ion classiques. Les véhicules électriques bénéficieraient ainsi d’une autonomie conséquente qui atteindrait 800 kilomètres. Par ailleurs, le temps de recharge serait extrêmement rapide. Après 1 minute de branchement, la voiture est prête pour 800 km supplémentaires.

Les observateurs s’interrogent sur la portée de cette information. L’année dernière, quand Henrik Fisker a relancé sa start-up, il a affirmé que son premier modèle serait alimenté par un condensateur révolutionnaire à base de graphène. Plus tard, il a revu ses plans et penche plutôt pour les batteries li-ion traditionnelles. Heureusement, le projet est dirigé par le Dr Fabio Albano, une référence en la matière.

Les yeux sont tournés vers Emotion

Le Dr Fabio Albano souligne "le début d'une nouvelle ère dans les matériaux solides et les technologies de fabrication". Ils espèrent surmonter les difficultés rencontrées par les batteries à semi-conducteurs comme "les performances à basse température, l'utilisation de méthodes de fabrication à faible coût et évolutives; la capacité de former des électrodes massives à l'état solide avec une épaisseur importante et des charges de matériau actif élevées. "

Fisker Automotive espère commercialiser ce produit en 2023. En attendant, elle compte exposer le modèle Emotion au CES 2018. Pour information, la précommande de cette voiture est déjà ouverte.

