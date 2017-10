Battle.net : Blizzard met à jour son application desktop

Blizzard met enfin à jour son application desktop Battle.net. Celle-ci était uniquement disponible en version bêta jusqu’à présent. La nouvelle version de Battle.net veut se rapprocher des réseaux sociaux en permettant plus d’interaction, mais également plus de personnalisation.



Blizzard veut rapprocher sa plateforme de jeux Battle.net de celles de ses concurrents comme Xbox Live, PSN, Discord, etc. Désormais, avec la dernière mise à jour, Battle.net propose de nouvelles fonctionnalités à commencer par un nouvel onglet Social. Il permet aux joueurs d’échanger des messages avec leurs amis même lorsque ces derniers sont hors ligne. Des conversations de groupes sont également possibles où les utilisateurs peuvent échanger à la fois à l’oral et à l’écrit.



La personnalisation prend également une part plus importante. Les joueurs peuvent personnaliser leurs profils en choisissant parmi des centaines de personnages issus des jeux Blizzard. Le joueur peut se décrire un peu plus en fournissant des informations lui concernant, ses jeux préférés, des liens vers des sites ou des vidéos.



Enfin, une des autres principales nouveautés est la possibilité d’offrir des cadeaux à ses contacts. Un nouveau bouton permet de faire des achats in-app et de les offrir ensuite.

