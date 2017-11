Battlefront II : EA renonce aux microtransactions…temporairement

Electronics Art vient d’annoncer que toutes les microtransactions seront retirées du jeu Star Wars Battlefront II. Il s’agirait d’une décision temporaire puisque les microtransactions pourraient faire leur retour dans le jeu un peu plus tard.



Quelques jours avant le lancement mondial du jeu Battlefront II, Oskar Gabrielson, le directeur général de Dice a écrit un communiqué pour annoncer la suppression temporaire des transactions . Il semble que la compagnie ait cédé à la pression des fans. Ces derniers avaient en effet exprimé leur colère sur les réseaux sociaux. Les fans ne cautionnaient pas le modèle économique du jeu et le côté « pay-to-win » qui donnerait des avantages aux joueurs qui débourseraient de l’argent.



Les critiques ont tellement pris d’ampleur que EA et Dice ont dû renoncé aux microtransactions du moins le temps du lancement. Oska Gabrielson déclare que la compagnie réfléchira à un autre modèle qui satisfera tout le monde et prévoit donc de réintroduire les microtransactions d’une autre façon un peu plus tard.



Star Wars Battlefront II est disponible à la vente dès aujourd’hui.

