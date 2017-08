Apple va-t-il mettre son traqueur de sommeil Beddit dans la prochaine Apple Watch ?

Plus tôt cette année, Apple a fait l’acquisition de Beddit, entreprise spécialisée dans le suivi du sommeil. Si jusqu’à présent, la compagnie avait gardé une certaine indépendance en ce qui concerne son activité, il semble que cela soit sur le point de changer. Le site Bloomberg a en effet relevé que Beddit allait désormais déléguer son service après-vente directement à Apple. Désormais, si un utilisateur se rend sur le site web de Beddit et cherche à contacter le service après-vente, voici le message qui s’affiche : « Beddit appartient désormais à Apple. Contacter Apple en cas de problème ».



Ce changement n’est pas si important mais il permet néanmoins d'attiser certaines rumeurs. En effet, il peut être significatif en ce qui concerne la marche à suivre d’Apple. Apple peut en effet vouloir conserver Beddit à des fins spécifiques. D’après certaines rumeurs, la prochaine Apple Watch devrait être équipée d’un traqueur du sommeil Beddit. La fonctionnalité est d’ailleurs de plus en plus recherchée sur les montres connectées. Il est donc dans l’intérêt d’Apple d’utiliser le savoir-faire de Beddit pour sa montre connectée. Il faudra donc attendre le 12 septembre prochain, date du prochain Keynote pour savoir si cette simple mention dans le SAV de Beddit cache une fonctionnalité majeure dans la nouvelle Apple Watch.