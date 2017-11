Enceintes multiroom : B&O Play dévoile sa nouvelle Beoplay M3

Ce jeudi, B&O Play a dévoilé sa nouvelle enceinte connectée, la Beoplay M3. Contrairement aux précédentes enceintes de la marque, il ne s’agit pas uniquement d’une enceinte Bluetooth, mais également d’une enceinte multiroom.

Après plusieurs modèles d’enceintes Bluetooth nomades, dont les P2, A2 ou A1, B&O Play a présenté ce jeudi une nouvelle enceinte connectée, cette fois en Wi-Fi. Baptisé Beoplay M3, il s’agit cette fois d’une enceinte multiroom permettant de s’appairer à d’autres enceintes Wi-Fi dans votre intérieur pour écouter plusieurs morceaux contrôlés par un smartphone, ou le même titre dans plusieurs pièces de votre maison. La Beoplay M3 succède à trois autres enceintes Wi-Fi déjà proposées par la division de Bang & Olufsen, à savoir les Beoplay A6, A9 et M5. Elle se veut cependant plus discrète, venant directement concurrencer la Play:1 de Sonos.

L’enceinte Beoplay M3 intègre un haut-parleur de 3,5 pouces pour les basses et les médiums, ainsi qu’un tweeter pour les aigus. Elle est recouverte d’une house en tissus qui peut être modifiée en fonction des besoins de décoration de votre intérieur. En termes de fonctionnalités, l’enceinte permet de lire des morceaux en Bluetooth depuis un PC ou un smartphone, mais également en Wi-Fi multiroom pour profiter de plusieurs enceintes si vous en possédez plus d’une. L’application de B&O Play vous permet ainsi de contrôler la musique sur une enceinte, d’envoyer le même morceau vers une autre pièce de la maison, ou de jouer deux titres différents. Elle est compatible avec les services de streaming de Spotify, Deezer, Apple Music ou Tidal, mais supporte également les technologies Google Cast et Apple AirPlay.

L’enceinte Beoplay M3 est disponible à partir d’aujourd’hui au tarif de 299 euros en deux coloris : blanc ou noir.